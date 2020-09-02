Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
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Минпромторг предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их покупки.В источнике
С чего всё началось
«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведённых на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в проекте
, размещённом на федеральном портале проектов правовых актов.
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