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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их покупки.В источнике
С чего всё началось
«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведённых на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в проекте
, размещённом на федеральном портале проектов правовых актов.
RT на русском02:20
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Lenta.ru

Минпромторг предложил отказаться от обязательной книги жалоб в магазинах

Lenta.ru01:33
Коммерсантъ

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Коммерсантъ02:50
РБК

Минпромторг предложил сделать необязательными книги жалоб в магазинах

РБК02:15
РИА Новости

Минпромторг захотел запретить фотографировать книги в магазинах

РИА Новости01:59
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

ТАСС20:17
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36

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Молодой минчанин Даниил, работающий фельдшером скорой помощи рассказал в видеоблоге о том, как вечером 10 августа он вместе с коллегами пытался помочь участникам акций протеста, избитым белорусскими ОМОНовцами.
Новые Известия31 августа в 05:26
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АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
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REGNUM01:27
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Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

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Коммерсантъ02:33
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Компания Skoda представила свой электрический кроссовер Enyaq iV

Новый Skoda Enyaq iV является ближайшим родственником электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Обе модели построены на модульной платформе MEB, которая предназначена предназначенной исключительно для электрокаров.
Тарантас Ньюс02:38
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В Приморском крае отдыхающих призвали покинуть побережье из-за урагана

В Приморском крае спасатели призвали отдыхающих срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», сообщается на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Известия22:54
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