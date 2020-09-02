Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи розничных товаров, который содержит запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.В источнике
С чего всё началось
«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в проекте
, размещённом на федеральном портале проектов правовых актов.
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