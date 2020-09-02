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Интерфакс
Интерфакс

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг предложил запретить покупателям копировать или фотографировать книги в магазинах и предложил отменить требование, чтобы у торговой точки была книга жалоб и предложений. Об этом говорится в проекте новых правил розничной торговли, в том числе дистанционной, обмена и ремонта товаров.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
 проектов правовых актов.
ТАСС19:51
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ИА Красная Весна

В Роспечати назвали глупостью запрет фотографирования книг в магазинах

ИА Красная Весна08:34
Газета.Ru

В Роспечати прокомментировали идею запрета фотографирования книг

Газета.Ru08:07
ТАСС

Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

ТАСС19:51
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РИА Новости04:23
РБК

Минпромторг предложил сделать необязательными книги жалоб в магазинах

РБК02:15
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
RT на русском

Юрист поддержала идею запретить фотографировать книги в магазинах

RT на русском07:19

Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известия07:21
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

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Российская газета08:23
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