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Интерфакс
Интерфакс

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг предложил запретить покупателям копировать или фотографировать книги в магазинах и предложил отменить требование, чтобы у торговой точки была книга жалоб и предложений. Об этом говорится в проекте новых правил розничной торговли, в том числе дистанционной, обмена и ремонта товаров.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
 проектов правовых актов.
ТАСС19:51
Подробнее о событии
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РИА Новости04:23
Коммерсантъ

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Коммерсантъ02:50
РБК

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РБК02:00
Lenta.ru

В России задумали запретить фотографировать книги в магазинах

Lenta.ru00:52
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
ТАСС

Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

ТАСС19:51
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Материнское молоко оказалось способно расщеплять короткие РНК

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН сделали удивительное открытие: в человеческом грудном молоке обнаружились способные расщеплять короткие РНК антитела, оказывающие положительное влияние на иммунитет детского кишечника.
ToDay News Ufaвчера в 05:31
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца https: / / t.co / cvA2MY0Xnd pic.twitter.com / 5TafsQ7lA0 — РИА Новости (@ rianru) September 2, 2020 Кроме того, исследователи обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа.
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Суд Одессы лишил русский язык статуса регионального

В 2012 году одесский Горсовет принял решение о придании русскому языку статуса регионального на основе принятого чуть ранее закона: он предполагал наделение языков таким статусом, если доля представителей нацменьшинств превышает 10%.
Московский Комсомолец06:38

В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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