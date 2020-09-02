Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг предложил запретить покупателям копировать или фотографировать книги в магазинах и предложил отменить требование, чтобы у торговой точки была книга жалоб и предложений. Об этом говорится в проекте новых правил розничной торговли, в том числе дистанционной, обмена и ремонта товаров.