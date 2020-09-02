Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг предложил запретить покупателям копировать или фотографировать книги в магазинах и предложил отменить требование, чтобы у торговой точки была книга жалоб и предложений. Об этом говорится в проекте новых правил розничной торговли, в том числе дистанционной, обмена и ремонта товаров.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
 проектов правовых актов.
ТАСС19:51
Подробнее о событии
RT на русском

Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах

RT на русском11:28
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
Газета.Ru

В Роспечати прокомментировали идею запрета фотографирования книг

Газета.Ru08:07
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РИА Новости04:23
РБК

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РБК02:00
ИА Красная Весна

Возможный запрет фотографирования книг изумил пользователей Яндекс.Новостей

ИА Красная Весна10:10
ТАСС

Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

ТАСС19:51

Прокуратура ФРГ не считает дело Навального «особым случаем»

На запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального, в ведомстве ответили, что прокуратура ФРГ не информирует, кроме особых случаев, было ли проведено расследование в отношении кого-либо или было ли оно связано с определенным вопросом.
Прокуратура ФРГ не считает дело Навального «особым случаем»
Вести.Ru04:23
876

Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.
Газета.Ruвчера в 09:38
172

В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
32

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
573