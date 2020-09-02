Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Смотрите также
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище
ЛДПР показала видео вакцинации Жириновского от коронавируса
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на ГА ООН
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля
Ракетный крейсер «Москва» после ремонта впервые вышел на учения в море
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на ГА ООН
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
ЕС не включил РФ и США в список стран для открытия границы
Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище
Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
Назван формат обучения в российских школах во время трехдневных выборов
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Греция объявила об открытии границы для граждан РФ
Министерство промышленности и торговли выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
проектов правовых актов.
Подробнее о событии