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РИА Новости
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
 проектов правовых актов.
ТАСС19:51
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Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
Коммерсантъ

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Коммерсантъ02:50
РБК

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РБК02:00
Lenta.ru

В России задумали запретить фотографировать книги в магазинах

Lenta.ru00:52
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

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Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

ТАСС19:51
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В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

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