Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
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Министерство промышленности и торговли выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
проектов правовых актов.
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