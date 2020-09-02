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РИА Новости
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
 проектов правовых актов.
ТАСС19:51
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ТАСС

Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

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ИА Красная Весна

Возможный запрет фотографирования книг изумил пользователей Яндекс.Новостей

ИА Красная Весна10:10
Газета.Ru

В Роспечати прокомментировали идею запрета фотографирования книг

Газета.Ru08:07
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РИА Новости04:23
РБК

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РБК02:00
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
RT на русском

В Минпромторге предложили запретить фотографирование книг до их покупки

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