Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Комсомольская правда
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах то того, как их купили.В источнике
Подробнее о событии
Deita.ru

Книгу жалоб больше не дадут покупателям

Deita.ru21:15
Московский Комсомолец

Ликвидация книги жалоб и запрет на фото: в магазинах введут новые правила

Московский Комсомолец21:14
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
Профиль

В магазинах появятся новые правила

Профиль20:49
ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

ТАСС20:17
ИА Красная Весна

«Жалобная книга» попала под «регуляторную гильотину» — Минпромторг

ИА Красная Весна22:11

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального
RuNews24.ru31 августа в 13:04
1,1K

Министр здравоохранения РФ упрекнул жителей Приангарья в беспечности

Правила, которые помогают избежать заражения коронавирусом, не соблюдают жители Иркутской области, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 31 августа, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Веснавчера в 10:50
11

Юрист ФБК подал жалобу на Следственный комитет по делу Навального

Юрист ФБК Вячеслав Гимади подал в Басманный суд Москвы жалобу на Следственный комитет в связи с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального, сообщил директор ФБК Иван Жданов.
Ведомостивчера в 11:03
81

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новостивчера в 05:49
156

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
583