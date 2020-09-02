31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
Правила, которые помогают избежать заражения коронавирусом, не соблюдают жители Иркутской области, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 31 августа, сообщает пресс-служба областного правительства.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.