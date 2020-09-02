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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах то того, как их купили.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Книги жалоб и предложений могут исчезнуть из магазинов

News.ru22:47
ИА Красная Весна

Правительство РФ предложило запретить фотографировать книги в магазинах

ИА Красная Весна22:06
ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

ТАСС20:17
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
Профиль

В магазинах появятся новые правила

Профиль20:49
Московский Комсомолец

Ликвидация книги жалоб и запрет на фото: в магазинах введут новые правила

Московский Комсомолец21:14
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата СКР предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.
РЕН ТВвчера в 12:41
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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новостивчера в 12:17
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