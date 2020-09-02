Комсомольская правдаМинпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинахГазета.Ru4Газета.RuКомсомольская правдаDeita.ruПрофильВ России могут запретить фотографировать книги в магазинах то того, как их купили.В источникеОценить1Комментировать2Подробнее о событииКниги жалоб и предложений могут исчезнуть из магазиновNews.ru22:47Правительство РФ предложило запретить фотографировать книги в магазинахИА Красная Весна22:06Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинахТАСС20:17Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинахКомсомольская правда20:58В магазинах появятся новые правилаПрофиль20:49Ликвидация книги жалоб и запрет на фото: в магазинах введут новые правилаМосковский Комсомолец21:14В России могут запретить фотографировать книги в магазинахГазета.Ru18:36Показать ещё