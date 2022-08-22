Четверо граждан Чехии были задержаны в Албании на военной фабрике под городом Поличан в центральной части страны менее чем через сутки после граждан РФ, задержанных якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши, передает портал издания Albanian Daily News.
По данным портала Drom.ru, делать ставку на японские автоматические коробки передач Jatco на АвтоВАЗе не намерены, поэтому тольяттинский автогигант ведёт переговоры с тремя поставщиками из Поднебесной.
«Использование существующего номера на сим-карте даёт возможность злоумышленникам восстановить на новом устройстве пароли ко многим мобильным приложениям, в том числе банковским», — приводит агентство «Прайм» заявление Дворянского.