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Минпромторг призвал разрешить ряду фур из ЕС въезжать в Россию без перегрузки товаров

Производители и продавцы призвали власти страны разрешить ряду фур из Евросоюза въезжать в Россию без перегрузки товаров.
Lenta.ru
Первой отреагировала Белоруссия: страна запретила европейскому транспорту проезд по своей территории.
Известия
Минсельхоз и Минпромторг готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета.
Известия
Исключение сделали лишь для транспорта с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами.
Известия

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Минпромторг призвал разрешить ряду фур из ЕС въезжать в Россию без перегрузки товаров
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