Коронавирус
ИзвестияТорговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.
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Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
Финансы
Пенсии увеличат. Мишустин принял волевое решение
На днях как раз депутаты Госдумы приняли поправки в бюджет ПФР на 2020–2022 годы.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Здоровье
Во Владимире вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Владимира с 16 марта вводят в региональном центре режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Футбол
Ростов — Локомотив 1:3
Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
В Кемерово подтвердили два случая заражения коронавирусом
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Кино
Прокат США показал худший уик-энд за двадцать с лишним лет
Как сообщается на специализированном сайте DTF, до пятницы влияние пандемии на сборы никак не проявлялось, однако уже с 13 марта американцы последовали рекомендациям и остались дома.
Футбол
Гончаренко объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Уфой»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США
В Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере того, как страна отменит карантин, считает глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи.
Музыка
Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
На 71-м году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.
Общество
Представитель Яценюка объяснила его госпитализацию в Киеве
Представитель Яценюка уверяет, что его появление в больнице было в рамках выполнения плановой процедуры.
Общество
Трое россиян заразились коронавирусом на территории РФ
За последние сутки в России зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом.
Футбол
Мертенс на карантине поддерживает форму с помощью вина
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс опубликовал в Instagram небольшое видео.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Футбол
Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
Хоккей
«Йокерит» не выступит в плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, отказался от дальнейшего участия в плей-офф.