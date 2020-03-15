Коронавирус

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Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.
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Торговые сети заявили об отсутствии проблем с запасами и поставками продуктов

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
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