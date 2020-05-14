Коронавирус
Газета.RuМагазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
"Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", - сказал Евтухов. С 12 мая москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Другие регионы также ввели "масочный режим".
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В рекомендациях подробно описаны типовые случаи – как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе.
— Виктор Евтухов, российский политикRambler News Service 12:48
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