Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год

Министерство промышленности и торговли России планирует продлить программы господдержки автопрома на следующий год и зарезервировало для этого деньги, сообщил журналистам министр Денис Мантуров. Средства предусмотрены на поддержку спроса на продукцию автопрома через автокредитование и лизинг.
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Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год

Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.
ТАССвчера в 07:07

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Минпромторг зарезервировал средства на поддержку спроса на автомобили

Коммерсантъвчера в 08:31

Минпромторг продлит программы господдержки автопрома на 2020 год

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Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома

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Комсомольская правдавчера в 10:03

Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год

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В 2019 г. производство легковых машин и LCV может вырасти максимум на 1,5% в годовом сравнении - Минпромторг

Финмаркетвчера в 07:29

Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год

ТАССвчера в 07:07
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:48, Вашингтон
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В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
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В Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25 Волгограда поступило новейшее оборудование, являющееся прорывом для медицины.
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