Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год

Министерство промышленности и торговли России планирует продлить программы господдержки автопрома на следующий год и зарезервировало для этого деньги, сообщил журналистам министр Денис Мантуров. Средства предусмотрены на поддержку спроса на продукцию автопрома через автокредитование и лизинг.
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Минпромторг продлит поддержку автопрома

Motor08:15

Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год

ТАСС07:07

Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 г

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Программы господдержки автопрома могут продлить до конца 2020 года

SM News08:10
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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