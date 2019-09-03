Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год

Министерство промышленности и торговли России планирует продлить программы господдержки автопрома на следующий год и зарезервировало для этого деньги, сообщил журналистам министр Денис Мантуров. Средства предусмотрены на поддержку спроса на продукцию автопрома через автокредитование и лизинг.
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Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год

Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.
ТАСС07:07

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Программы господдержки автопрома могут продлить до конца 2020 года

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Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома

News.ru08:33

Минпромторг зарезервировал средства на поддержку спроса на автомобили

Коммерсантъ08:31

Минпромторг продлит программы господдержки автопрома на 2020 год

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Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год

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Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год

ТАСС07:07
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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