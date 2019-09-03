Экономика
Российская газетаМинпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Министерство промышленности и торговли России планирует продлить программы господдержки автопрома на следующий год и зарезервировало для этого деньги, сообщил журналистам министр Денис Мантуров. Средства предусмотрены на поддержку спроса на продукцию автопрома через автокредитование и лизинг.
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Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.ТАСС07:07
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