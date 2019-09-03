Экономика
News.ruМинпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома
Средства на продление программы господдержки автопрома на 2020 год уже зарезервированы. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке Comtrans 2019. По его словам, на данный момент зарезервирован небольшой объём средств, передаёт ТАСС.
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Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.ТАСС07:07
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