Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год

Министерство промышленности и торговли России планирует продлить программы господдержки автопрома на следующий год и зарезервировало для этого деньги, сообщил журналистам министр Денис Мантуров. Средства предусмотрены на поддержку спроса на продукцию автопрома через автокредитование и лизинг.
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Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год

Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.
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Минпромторг объявил о продлении господдержки российского автопрома

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