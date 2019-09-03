Экономика
Российская газетаМинпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Министерство промышленности и торговли России планирует продлить программы господдержки автопрома на следующий год и зарезервировало для этого деньги, сообщил журналистам министр Денис Мантуров. Средства предусмотрены на поддержку спроса на продукцию автопрома через автокредитование и лизинг.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.ТАСС07:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Происшествия
СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках
Следственный комитет превратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Здоровье
Наращивание ресниц может стать причиной серьезных заболеваний
Одним из самых часто встречающихся инфекционных заболеваний век является блефарит, который проявляется опухолевыми образованиями над линией роста ресниц.
В курсе.ру 05:28
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Происшествия
Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье
В турецкой Аланье в результате несчастного случая погибла девочка из России.
РБК 12:32
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников
Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета 11:03
Футбол
В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
Тульские новости 08:30
Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Газета.Ru 07:43
Футбол
ФК «Спартак» выступил за прозрачность в работе судейства для всех клубов РПЛ
Московский футбольный клуб "Спартак" считает, что работа судейского корпуса должна быть прозрачной и равной по отношению ко всем 16 клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС 12:34
Хоккей
Защитник «Детройта» Кронвалль объявил о завершении карьеры
Шведский защитник Никлас Кронвалль, игравший за «Детройт» с 2003 года, завершил спортивную карьеру.
Матч ТВ 11:24
Футбол
В интернете появились фото третьей формы «Барселоны» на сезон-2019/20. Она лазурная
Стало известно, как будет выглядеть третья форма «Барселоны» в сезоне-2019/20.
Sports.ru 12:24
Происшествия
Лидера Либертарианской партии арестовали на 10 суток
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко отправили под арест на 10 суток по обвинению в организации несогласованной акции, сообщил член партии Михаил Светов у себя в Twitter.
Коммерсантъ 12:53
Здоровье
Врачи в США заявили об эпидемии болезней из-за вейпов
Более 210 человек в США заболели неопределенной болезнью, связанной с курением вейпов. Ситуацию уже назвали эпидемией.
РЕН ТВ 11:02
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Политика
Huawei обвинила власти США в кибератаках и запугивании сотрудников
Китайская Huawei обвинила власти США в запугивании своих сотрудников силами правоохранительных органов и Федерального бюро расследований (ФБР).
РБК 11:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий
В здании, которое занимает дельфинарий в Петровском районе Северной Пальмиры, загорелся дощатый короба вентиляционного канала, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 12:56
Политика
В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16