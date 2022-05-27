Газета.RuМинпромторг: продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импортаБренды и продукция немецкой косметической компании Wella не будут иметь проблем с поставками на российский рынок, заявили в пресс-службе Минпромторга России, передает ТАСС.Газета.Ru"Продукция марки Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта. Никаких препятствий для поставок указанной продукции через альтернативные логистические каналы нет", - пояснили в Минпромторге.Газета.RuОтмечалось, что компания больше не производит и не продает товары под своими брендами в РФ, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров.Москва 24Еще около 40% пользовались продукцией французской компании L`Oreal, которая еще в марте заявила об уходе с российского рынка.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНТВРосбалтПодробнее о событииМинпромторг: Wella может поставлять свою продукцию в Россию в рамках параллельного импортаРосбалт15:39Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПрепятствий для поставок продукции марки Wella в РФ нет – МинпромторгМосква 2415:30Минпромторг: продукция марки Wella подпадает под действие параллельного импортаНТВ15:13Минпромторг: продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импортаГазета.Ru15:16Минпромторг: Продукцию Wella продолжат поставлять в РФ в рамках параллельного импортаРоссийская газета15:05Минпромторг: продукция марки Wella подпадает под действие механизма параллельного импортаПРАЙМ14:59Показать ещёОценить6Поделиться