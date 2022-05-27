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Минпромторг: продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта

Бренды и продукция немецкой косметической компании Wella не будут иметь проблем с поставками на российский рынок, заявили в пресс-службе Минпромторга России, передает ТАСС.
Газета.Ru
"Продукция марки Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта. Никаких препятствий для поставок указанной продукции через альтернативные логистические каналы нет", - пояснили в Минпромторге.
Газета.Ru
Отмечалось, что компания больше не производит и не продает товары под своими брендами в РФ, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров.
Москва 24
Еще около 40% пользовались продукцией французской компании L`Oreal, которая еще в марте заявила об уходе с российского рынка.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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Минпромторг: Wella может поставлять свою продукцию в Россию в рамках параллельного импорта
Росбалт15:39
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Препятствий для поставок продукции марки Wella в РФ нет – Минпромторг
Москва 2415:30
Минпромторг: продукция марки Wella подпадает под действие параллельного импорта
НТВ15:13
Минпромторг: продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта
Газета.Ru15:16
Минпромторг: Продукцию Wella продолжат поставлять в РФ в рамках параллельного импорта
Российская газета15:05
Минпромторг: продукция марки Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта
ПРАЙМ14:59

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