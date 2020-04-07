Коронавирус

Свободная ПрессаСвободная ПрессаМинпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
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Дмитрий Овсянников объяснил свое поведение при инциденте в аэропорту Ижевска

ТАСС05:07

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

РИА Новости06:23

Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту «перегнули палку»

Интерфакс05:34

Замглавы Минпромторга объяснил скандал в Ижевске: они «перегнули палку»

Московский Комсомолец07:28

На замглавы Минпромторга составили протокол за неадекватное поведение в Ижевске

Izhlifeвчера в 23:51

«Долбанулись!»: замглавы Минпромторга устроил скандал в ижевском аэропорту

Udm-Infoвчера в 13:00

Замминистра прокомментировал сообщения о дебоше в аэропорту Ижевска

РЕН ТВвчера в 04:49
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Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
РИА Новости 11:25
Футбол

Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Бомбардир.ру 18:26
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила медикам совместительство

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга запретила врачам совмещать работу в нескольких клиниках, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 06:59
Общество

Сеть «Спортмастер» закрывает магазины

Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Kaluga-poisk.ru 10:00
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Биатлон

СБР 10 апреля объявит тренерский штаб сборной России

Правление СБР намерено 10 апреля утвердить тренерский штаб российской сборной на следующий сезон, передает ТАCC.
ProstoProSport 15:14
Общество

Расшифрован полный геном коронавируса SARS COV-2

Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название "коронавирусная инфекция COVID-19", полностью расшифрован.
Вести.Ru 18:43
Общество

Скворцова назвала сроки создания вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавирусной инфекции в России появится примерно к концу года.
NewInform 14:38
Армия и оружие

Украина не может противостоять растущей мощи флота России

Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
Политическая Экспертиза 05:07
Авто

Компания Toyota продает новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Японский автомобильный гигант Toyota активно продолжает продажи моделей Land Cruiser 70 и FJ Cruiser на рынке ОАЭ.
Rusargument 05 апреля в 06:25
Общество

Главврач больницы в Москве заразилась коронавирусом

Главврач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заявила, что у неё подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:55
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 05 апреля в 19:55
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM 10:48
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Наука

Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса

Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса.
Вечерний курьер 09:39
Армия и оружие

Пентагон сообщил, что коронавирусом заражены свыше тысячи военных

Вашингтон, 6 апреля 2020, 22:05 — REGNUM Среди военнослужащих армии и флота США выявлено свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 6 апреля Associated Press со ссылкой на Пентагон.
REGNUM вчера в 15:05
Политика

На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы

Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
Сахалин.Инфо 18:04
Общество

В Италии началось снижение эпидемиологической кривой

Из плоской стадии эпидемиологическая кривая перешла в стадию снижения.
ТАСС 14:27
Общество

Застрявших в Сеуле дальневосточников вывезут в Хабаровск

Хабаровск, 6 апреля 2020, 09:09 — REGNUM Жителей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, застрявших в Сеуле, начнут вывозить в Хабаровск в ночь на 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по защите от COVID-19.
REGNUM вчера в 02:09
Футбол

Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц

Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Казанские ведомости 08:38
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
Политика

Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ

Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 18:20
Общество

Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей

Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:03
Хоккей

Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ

Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru вчера в 15:12
Технологии

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
РИА Новости 05:55
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
ГЛАС.RU 10:50
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, первый, избранный на прямых выборах Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
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