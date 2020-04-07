Коронавирус
Свободная ПрессаМинпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
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Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила медикам совместительство
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга запретила врачам совмещать работу в нескольких клиниках, передают «Невские новости».
Общество
Сеть «Спортмастер» закрывает магазины
Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Биатлон
СБР 10 апреля объявит тренерский штаб сборной России
Правление СБР намерено 10 апреля утвердить тренерский штаб российской сборной на следующий сезон, передает ТАCC.
Общество
Расшифрован полный геном коронавируса SARS COV-2
Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название "коронавирусная инфекция COVID-19", полностью расшифрован.
Общество
Скворцова назвала сроки создания вакцины от коронавируса в России
Вакцина от коронавирусной инфекции в России появится примерно к концу года.
Армия и оружие
Украина не может противостоять растущей мощи флота России
Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
Авто
Компания Toyota продает новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser
Японский автомобильный гигант Toyota активно продолжает продажи моделей Land Cruiser 70 и FJ Cruiser на рынке ОАЭ.
Общество
Главврач больницы в Москве заразилась коронавирусом
Главврач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заявила, что у неё подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Наука
Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса
Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон сообщил, что коронавирусом заражены свыше тысячи военных
Вашингтон, 6 апреля 2020, 22:05 — REGNUM Среди военнослужащих армии и флота США выявлено свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 6 апреля Associated Press со ссылкой на Пентагон.
Политика
На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы
Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
Общество
В Италии началось снижение эпидемиологической кривой
Из плоской стадии эпидемиологическая кривая перешла в стадию снижения.
Общество
Застрявших в Сеуле дальневосточников вывезут в Хабаровск
Хабаровск, 6 апреля 2020, 09:09 — REGNUM Жителей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, застрявших в Сеуле, начнут вывозить в Хабаровск в ночь на 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по защите от COVID-19.
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Политика
Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ
Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Общество
Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей
Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Хоккей
Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ
Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.