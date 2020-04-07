Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.

Политика Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.

Общество У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.

Общество Сеть «Спортмастер» закрывает магазины Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.

Общество Главврач больницы в Москве заразилась коронавирусом Главврач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заявила, что у неё подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Армия и оружие Пентагон сообщил, что коронавирусом заражены свыше тысячи военных Вашингтон, 6 апреля 2020, 22:05 — REGNUM Среди военнослужащих армии и флота США выявлено свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 6 апреля Associated Press со ссылкой на Пентагон.

Общество Застрявших в Сеуле дальневосточников вывезут в Хабаровск Хабаровск, 6 апреля 2020, 09:09 — REGNUM Жителей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, застрявших в Сеуле, начнут вывозить в Хабаровск в ночь на 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по защите от COVID-19.

Общество Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Технологии Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.