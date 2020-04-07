Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.

Общество Сеть «Спортмастер» закрывает магазины Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $34 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,24% на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные CNBC.

Кино Режиссёр отказался дорабатывать отложенный фильм о Джеймсе Бонде Американский режиссёр Кэри Фукунага заявил, что не будет дорабатывать фильм «Не время умирать», несмотря на то что его премьеру отложили в связи с пандемией коронавируса.

Армия и оружие Четыре фрегата НАТО вошли в грузинский порт Поти Поти, Грузия, 7 апреля 2020, 21:30 — REGNUM Четыре боевых корабля из состава Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) вошли в грузинский порт Поти, сообщает 7 апреля пресс-служба Пограничной полиции Грузии.

Общество Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме Как рассказал в эфире Первого канала депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, госпитализированная с пневмонией народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина введена в искусственную кому, передает ТАСС.

Политика Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной.

Общество В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.

Общество Лукашенко не видит причин вводить в Белоруссии карантин 7 апреля Александр Лукашенко на совещании правительства Белоруссии объяснил причину, по которой в стране не вводится карантин в связи распространением коронавируса.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Общество Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.

Экономика ЦМАКП: экономику России ожидает двухлетнее снижение По оценке экономистов, при благоприятном сценарии российский ВВП снизится на 2,3-2,5% в 2020 году и на 0,5-0,8% в 2021 году.

Общество В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.