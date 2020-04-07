Коронавирус
Свободная ПрессаМинпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
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Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Сеть «Спортмастер» закрывает магазины
Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $34
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,24% на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные CNBC.
Кино
Режиссёр отказался дорабатывать отложенный фильм о Джеймсе Бонде
Американский режиссёр Кэри Фукунага заявил, что не будет дорабатывать фильм «Не время умирать», несмотря на то что его премьеру отложили в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Москвича Иисуса оштрафовали за выгул собаки на Патриарших прудах
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Армия и оружие
Четыре фрегата НАТО вошли в грузинский порт Поти
Поти, Грузия, 7 апреля 2020, 21:30 — REGNUM Четыре боевых корабля из состава Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) вошли в грузинский порт Поти, сообщает 7 апреля пресс-служба Пограничной полиции Грузии.
Экономика
«Ромир»: недельные расходы россиян сократились почти в два раза
Исследование «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
Общество
Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме
Как рассказал в эфире Первого канала депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, госпитализированная с пневмонией народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина введена в искусственную кому, передает ТАСС.
Общество
Минкомсвязь утвердила перечень ресурсов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила список социально-значимых интернет-ресурсов, к которым откроют бесплатный доступ до конца июня.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Политика
Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной.
Общество
В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Лукашенко не видит причин вводить в Белоруссии карантин
7 апреля Александр Лукашенко на совещании правительства Белоруссии объяснил причину, по которой в стране не вводится карантин в связи распространением коронавируса.
Кино
Disney запустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»
Компания Disney запустила новый спин-офф сериал "Дома с Олафом" - про любимого многими детьми снеговика из дилогии "Холодное сердце".
Кино
Новый детективный сериал «Рикошет» стартует на НТВ
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Здоровье
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 10 тысяч
Число смертей среди заражённых достигло 10 328 с 1 марта. Таким образом, с 6 апреля погибли 1417 пациентов, передаёт ТАСС.
Происшествия
Умерший в Приморье мужчина был командирован в Египет от авиазавода
Общество
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Экономика
ЦМАКП: экономику России ожидает двухлетнее снижение
По оценке экономистов, при благоприятном сценарии российский ВВП снизится на 2,3-2,5% в 2020 году и на 0,5-0,8% в 2021 году.
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Общество
В Испании введут постоянный базовый доход для граждан
В марте в Испании потеряли работу 900 тыс. человек. Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан.
Происшествия
За сутки в Чувашии выявили двух больных коронавирусом
Оба зараженных человека приехали в Чебоксары из Москвы По сообщению регионального Минздрава, 4 апреля в республике было выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом.
Политика
Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19.