Полицейские составили административный протокол на заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова за неадекватное поведение в аэропорту Ижевска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.

Политика Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.

Общество В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.

Энергетика Рынки ждут позитива. Мировые цены на нефть растут Североморская нефтяная смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже оценивалась в $34 за баррель с ростом на 2,87% по фьючерсным контрактам на июнь.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Шоу-бизнес Умерла бывшая жена Александра Малинина Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.

Общество Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.

Шоу-бизнес Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью 30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18 Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

Общество В Брянске количество заражённых может увеличиться до 102 человек В рамках брифинга, который проходит сегодня в региональном правительстве, стало известно, что на сегодняшний день в Брянской области могут быть заражены коронавирусом 102 человека.

Кино Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.

Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

ЖКХ Без счетчиков за горячую воду придется платить больше ООО "Газпром теплоэнерго МО" информирует о том, что начиная с платежных документов за апрель 2020 г. при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды плата за горячую воду в таких жилых помещениях будет определяться исходя из норматива потребления горячей воды с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».