Коронавирус

Свободная ПрессаСвободная ПрессаМинпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
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На замглавы Минпромторга составлен протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска

Полицейские составили административный протокол на заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова за неадекватное поведение в аэропорту Ижевска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 08:18

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Замглавы Минпромторга объяснил скандал в Ижевске: они «перегнули палку»

Московский Комсомолец07:28

«Долбанулись!»: замглавы Минпромторга устроил скандал в ижевском аэропорту

Udm-Infoвчера в 13:00

Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту «перегнули палку»

Интерфакс05:34

Дмитрий Овсянников объяснил свое поведение при инциденте в аэропорту Ижевска

ТАСС05:07

На замглавы Минпромторга составили протокол за неадекватное поведение в Ижевске

Izhlifeвчера в 23:51

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

РИА Новости06:23

Замминистра прокомментировал сообщения о дебоше в аэропорту Ижевска

РЕН ТВвчера в 04:49
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Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Политика

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Lenta.ru 11:11
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Энергетика

Рынки ждут позитива. Мировые цены на нефть растут

Североморская нефтяная смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже оценивалась в $34 за баррель с ростом на 2,87% по фьючерсным контрактам на июнь.
Smolnarod.ru 01:45
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН 09:39
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Общество

«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Интерфакс 11:14
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Футбол

Слуцкий рассказал о «слезах Дзюбы после объявления ему войны»

В ответ футболист объявил Слуцкому войну, а тот попросил его не смешить людей. «Гулливер не обидит лилипута», написал наставник.
ProstoProSport 14:07
Технологии

Россиян предупреждают о новом виде мошенничества с банковскими картами

Представители аппарата омбудсмена России предупреждают граждан страны о новом виде мошенничества с платежными картами Сбербанка.
Актуальные Новости 11:47
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
ТАСС 14:13
Происшествия

В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы

В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Российская газета 11:08
Здоровье

Лучше пережить дома. Украина приближается к пику пандемии COVID

В Минздраве Украины заявили, что страна находится на пороге пика пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "112 Украина".
Радио Sputnik 12:27
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Происшествия

СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса

Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Известия 10:12
Общество

В Брянске количество заражённых может увеличиться до 102 человек

В рамках брифинга, который проходит сегодня в региональном правительстве, стало известно, что на сегодняшний день в Брянской области могут быть заражены коронавирусом 102 человека.
Мглинские вести 07:09
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Кино

Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel

Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Телеканал 360° 06:17
Здоровье

Систему госпиталей для пациентов с коронавирусом развернут на Кубани

Перепрофилирование леченых учреждений под госпитали для приема больных короновирусной пневмонией ведется в Краснодарском крае.
ИА Красная Весна 14:15
Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году.
Инфорос вчера в 04:50
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM 11:24
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
ЖКХ

Без счетчиков за горячую воду придется платить больше

ООО "Газпром теплоэнерго МО" информирует о том, что начиная с платежных документов за апрель 2020 г. при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды плата за горячую воду в таких жилых помещениях будет определяться исходя из норматива потребления горячей воды с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5.
Пушкино сегодня вчера в 03:55
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, первый, избранный на прямых выборах Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
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