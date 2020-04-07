Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

Армия и оружие Военнослужащим США рекомендовано самим изготавливать защитные маски Как сообщает американское издание "Marine Corps Times", Школа боевого обеспечения морской пехоты США распространила краткое пособие для военнослужащих морской пехоты США, рекомендующее делать им из своих форменных футболок защитные маски для снижения риска заражения коронавирусом COVID-19.

Общество Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.

Общество У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.

Общество Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.

Технологии Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5 В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.

Общество Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Игры Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.

Общество В России утвердили список бесплатных сайтов Минкомсвязь опубликовала список сайтов и интернет-сервисов, к которым у россиян до 1 июля должен быть свободный доступ.