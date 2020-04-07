Коронавирус
Свободная ПрессаМинпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
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Общество
Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса
Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса, соответствующее распоряжение 7 апреля подписал премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть
Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
Общество
Представитель Джонсона рассказал о состоянии британского премьера
Появилась новая информация о состоянии болеющего коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Армия и оружие
Военнослужащим США рекомендовано самим изготавливать защитные маски
Как сообщает американское издание "Marine Corps Times", Школа боевого обеспечения морской пехоты США распространила краткое пособие для военнослужащих морской пехоты США, рекомендующее делать им из своих форменных футболок защитные маски для снижения риска заражения коронавирусом COVID-19.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте
Сообщается, что после завершения государственных испытаний фрегат передадут в состав ВМФ России. Он должен войти в состав Северного флота.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Технологии
В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM
Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Армия и оружие
Стрелков заявил, что Россия могла победить Украину без применения силы
В эфире программы «Момент истины», которую можно увидеть на YouTube, он рассказал, что Москва упустила возможность победить Киев без использования силы.
Общество
Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ
Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.
Технологии
Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5
В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Происшествия
В еще одном регионе России умер первый пациент с коронавирусом
«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Футбол
Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы
Игры
Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam
Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Общество
Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих
Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
Общество
В России утвердили список бесплатных сайтов
Минкомсвязь опубликовала список сайтов и интернет-сервисов, к которым у россиян до 1 июля должен быть свободный доступ.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Экономика
Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» оцениваются в 2,98 трлн рублей
Стоимость активов ликвидного типа компании «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года оценивается почти в 2,98 трлн рублей.
Футбол
Президент «Тотенхэма» предложил сотрудникам клуба работу в его доме
Президент "Тоттенхэма" Дэниель Леви предложил сотрудникам клуба работу в его доме, сообщает The Telegraph.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.