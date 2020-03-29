Коронавирус
BFM.ruМинпромторг просит поддержать бизнес
Обороты компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг упали до 80%. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
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Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
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В Московской области не вводили комендантский час.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение увеличить финансирование на средства защиты для медработников, а также в два раза повысить заработную плату медикам, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также доставкой их в стационары.
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