Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМинпромторг просит поддержать бизнес

Обороты компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг упали до 80%. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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