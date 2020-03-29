Коронавирус
BFM.ruМинпромторг просит поддержать бизнес
Обороты компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг упали до 80%. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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с чего всё началось
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода.ТАСС09:21
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