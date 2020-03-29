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BFM.ruBFM.ruМинпромторг просит поддержать бизнес

Обороты компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг упали до 80%. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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