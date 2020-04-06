Коронавирус
РБКМинпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом журналистам заявил представитель Минпромторга.
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Минпромторг проведет расследование инцидента с заместителем министра в Ижевске
Rambler News Service07:52
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Политика
Украина закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией
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Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
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Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Здоровье
В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
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У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
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Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
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Шоу-бизнес
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Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
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Экономика
На Кубани на поддержку бизнеса выделят 1,5 млрд рублей
Предприятия, производящие средства индивидуальной защиты, могут получить до 5 млн рублей по 1% годовых.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Общество
В Приморье вводится пропускной режим — подробные разъяснения
По информации правительства региона, система пропусков во время действия режима самоизоляции вводится для тех жителей края, кому необходимо ездить на работу.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
Общество
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Общество
В Минздраве оценили данные о влиянии прививки БЦЖ на течение COVID-19
Есть данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, если эти сведения подтвердятся, то у России в этом плане есть некоторое преимущество, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Общество
На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию
Сообщается, что данное правило вводится в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача Кубани.
Энергетика
Нефть снова дешевеет из-за неясности с переговорами ОПЕК
На котировках сказались неясность по поводу новых договоренностей крупнейших экспортеров нефти и отсрочка встречи ОПЕК+.
Политика
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит.
Экономика
Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики
Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
Политика
Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений
Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.