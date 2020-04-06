Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом журналистам заявил представитель Минпромторга.

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

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