Коронавирус

РБКРБКМинпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом журналистам заявил представитель Минпромторга.
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Минпромторг проверит инцидент с экс-главой Севастополя в Ижевске

Izhlife08:48

На замглавы Минпромторга составлен протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска

ТАСС08:18

Минпромторг проведет расследование инцидента с заместителем министра в Ижевске

Rambler News Service07:52

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

РИА Новости08:03

Минпромторг отреагировал на скандал с участием зама Мантурова в Ижевске

Московский Комсомолец08:34

Минпромторг РФ проведет расследование инцидента в аэропорту Ижевска

Udm-Info08:57

Замминистра прокомментировал сообщения о дебоше в аэропорту Ижевска

РЕН ТВ04:49
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Политика

Украина закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией

Украина из-за пандемии коронавируса временно закрывает четыре пункта пропуска в Белгородской области.
Коммерсантъ 06:37
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
News.ru 05:30
Музыка

Маленькая участница «Голоса» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Газета.Ru 10:01
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Здоровье

В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
RT на русском 10:37
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Шоу-бизнес

Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»

Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Экономика

На Кубани на поддержку бизнеса выделят 1,5 млрд рублей

Предприятия, производящие средства индивидуальной защиты, могут получить до 5 млн рублей по 1% годовых.
REGNUM 10:44
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 09:25
Общество

В Приморье вводится пропускной режим — подробные разъяснения

По информации правительства региона, система пропусков во время действия режима самоизоляции вводится для тех жителей края, кому необходимо ездить на работу.
Восток-Медиа 01:49
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
NewInform вчера в 17:13
Общество

В Москве полиция составила более 160 протоколов за нарушение карантина

Сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов за нарушение карантина по коронавирусу.
РБК 08:08
Общество

В Минздраве оценили данные о влиянии прививки БЦЖ на течение COVID-19

Есть данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, если эти сведения подтвердятся, то у России в этом плане есть некоторое преимущество, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:34
Общество

На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию

Сообщается, что данное правило вводится в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача Кубани.
Российская газета 10:15
Энергетика

Нефть снова дешевеет из-за неясности с переговорами ОПЕК

На котировках сказались неясность по поводу новых договоренностей крупнейших экспортеров нефти и отсрочка встречи ОПЕК+.
Finam.Ru 02:29
Политика

Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит.
Российская газета вчера в 08:48
Экономика

Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики

Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
ТАСС 07:20
Политика

Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений

Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
Тайга.инфо 05:29
Общество

Мэр положил руку на коленку подчиненной в прямом эфире

Daily 09:09
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Vprognoze.ru 03:38
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вести Подмосковья 08:05
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, первый, избранный на прямых выборах Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
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