Коронавирус

РБКРБКМинпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом журналистам заявил представитель Минпромторга.
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Минпромторг проверит инцидент с экс-главой Севастополя в Ижевске

Izhlife08:48

Минпромторг отреагировал на скандал с участием зама Мантурова в Ижевске

Московский Комсомолец08:34

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

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Минпромторг проведет расследование инцидента с заместителем министра в Ижевске

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На замглавы Минпромторга составлен протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска

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Минпромторг РФ проведет расследование инцидента в аэропорту Ижевска

Udm-Info08:57

Замминистра прокомментировал сообщения о дебоше в аэропорту Ижевска

РЕН ТВ04:49
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Общество

На парад Победы попросили не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад люде старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 09:25
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Общество

Джонсон рассказал, что находится в больнице для проверки здоровья

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в больнице для проведения ряда обычных проверок его состояния здоровья.
ТАСС 08:59
Хоккей

Хохряков и Картаев продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающих «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова и Владислава Картаева, рассказал о новых контрактах своих клиентов.
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Религия

Еще один священник в Москве заразился коронавирусом

Клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в городе Москве, диакон Дмитрий Сазонов заразился коронавирусной инфекцией.
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Общество

Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Lenta.ru 08:44
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В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Росбалт 06:07
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В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 07:36
Политика

Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке

Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
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ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
РИА Новости 08:07
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
ТАСС 09:15
Авто

BMW сделала конкурента Harley-Davidson

Стоимость нового круизера в Германии составит от €22 800 за BMW R 18 First Edition с расширенной отделкой хромом и полосками-цировками на баке.
Популярная механика вчера в 00:04
Общество

В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции

В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
АиФ Казань 05:37
Экономика

Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
MagadanMedia.ru 07:00
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
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Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
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Происшествия

Из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возбуждено дело

Полиция завела уголовное дело в связи с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца

В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
Космос

Межпланетные зонды ESA вышли из «карантина»

Европейское космическое агентство возобновило работу межпланетных зондов после случая заражения своего сотрудника COVID-19.
Российская газета вчера в 09:14
Общество

Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов в эфире Первого канала рассказал, что вакцинация в настоящее время является единственным эффективным способом профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Inc-news.ru 03:40
Политика

В Италии предложили установить памятник российским военным

С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 военных самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
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Поль Погба хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приоритетным вариантом продолжения своей карьеры рассматривает переход в мадридский «Реал», а не возвращение в «Ювентус», сообщает издание As.
LiveResult.Ru 08:58
Экономика

Названы сферы малого бизнеса с наибольшими убытками из-за коронавируса

Опрос индивидуальных предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса проведен 28 марта — 3 апреля 2020 г. Опрошены 1508 руководящих сотрудников предприятий в России.
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Происшествия

В Петербурге суд дал 4 года колонии обманывавшим стариков мошенникам

В Санкт-Петербурге суд приговорил к четырём годам колонии организаторов преступной группы, продававшей пенсионерам биологически активные добавки под видом лекарств.
RT на русском 08:26
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Происшествия

Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине

Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
REGNUM 09:04
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Общество

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в пяти регионах

Генеральная прокуратура выявила ряд новых недостоверных сообщений в интернете о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Коммерсантъ 08:38
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, первый, избранный на прямых выборах Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
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