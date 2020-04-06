Коронавирус
РБКМинпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом журналистам заявил представитель Минпромторга.
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Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до пяти человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики возросло до пяти, заявили журналистам в пресс-службе минздрава ДНР.
Футбол
Игрок «Челси» счел расизмом тестирование вакцины от COVID-19 в Африке
Игрок сборной Германии и защитник ФК «Челси» Антонио Рюдигер раскритиковал идею двух французских врачей тестировать вакцину от коронавируса на жителях Африканского континента.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Гаджеты
Процессоры Core i9-10900K получат десять ядер и частоту до 5,3 ГГц
Пиковая частота 6-ядерной модели Core i5-10600K составит 4,8 ГГц.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов
В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом
На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
В России на поддержку семей с детьми направят около 200 млрд рублей
На поддержку семей с детьми в РФ будет направлено около 200 млрд рублей, 140 из них - на поддержку семей, где есть дети в возрасте от трех до семи лет.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Космос
Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется через пару недель
Общество
В России зарегистрировали первый экспресс-тест на коронавирус
Компания «Генериум» из Владимирской области зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла главную причину развода с Прилучным
Знаменитая актриса и модель Агата Муцениеце раскрыла главную причину расставания с Павлом Прилучным.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Здоровье
Система здравоохранения в США дала сбой — доктор Мясников
Американская система здравоохранения дала сбой на фоне эпидемии коронавируса в стране, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников (Доктор Мясников) 6 апреля, опубликовав пост в своем Тelegram-канале.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
Происшествия
Украинка не пустила мужа на порог, опасаясь коронавируса
Мужчина вернулся с заработков из Польши. Супруга не пустила его домой, поскольку боялась, что он мог там заразиться коронавирусом.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
За нарушение режима самоизоляции уральцам грозит штраф до ₽500 тысяч
Согласно документу, за нарушение требований Указа губернатора области Евгения Куйвашева, принятого в целях профилактики распространения COVID-19, гражданам, проживающим в регионе, грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тыс. рублей.
Общество
Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса
Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Шоу-бизнес