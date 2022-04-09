Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся иностранные войска, примерная численность которых 200-300 человек.
24 марта генсек НАТО сообщил, что в ответ на события на Украине альянс нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе на море, суше и в воздухе, а также усилит системы ПВО, ПРО и кибернетической обороны.
Российские корабли вечером 8 апреля обстреляли украинский сухогруз «Апачи», который, по данным Минобороны, пытался войти в порт Мариуполя для эвакуации лидеров батальона «Азов» (признан в России экстремистским), сообщило ведомство.
"Распоряжением Государственного комитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание ее представителей – нежелательным, за исключением лиц, задействованных в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Распоряжением", - заявил комитет.