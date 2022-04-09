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Минпромторг рассчитывает на рост парфюмерного производства в два-три раза до 2025 года

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российские производители парфюмерии могут со временем начать выпускать продукцию на 1 трлн руб.
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Сейчас же участникам рынка предстоит сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с отечественными поставщиками.
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Также министерство ведет работу на вопросом узнаваемости российских брендов потребителем.
РИА Новости
"В настоящий момент взаимодействуем с коллегами из других ФОИвов, чтобы выработать решения по продвижению российской продукции", - уточнил Мантуров.
РИА Новости

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