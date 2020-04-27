с чего всё началось

Минпромторг добавил 274 организации в список системообразующих предприятий. Об этом говорится в новом релизе министерства. Теперь в перечне значатся 519 компаний.

Цемент и его применение

Местное время (г. Пермь)

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Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 104

Общество Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. 897

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Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 195

Общество Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших. 1

Культура Объявлены имена финалистов шоу «Маска» В девятом - финальном - выпуске маски были сорваны с четырёх финалистов: под маской Попугая скрывалась солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва, под маской Оленя - народная артистка России Лариса Долина, а под маской Волка - экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс. 117

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 122

Политика Путин оценил мозаику со своим изображением в храме Минобороны Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме в Подмосковье, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. 559

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 160

Общество В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях. 915

Здоровье Врач курской инфекционной больницы записала обращение Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции. 70

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Общество Валуев посоветовал вратарю «Крыльев Советов» отправиться в «Лумумбу» Депутат Госдумы Николай Валуев ответил игроку самарских "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который раскритиковал российские власти, передает "Чемпионат.com".