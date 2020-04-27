Минпромторг добавил 274 организации в список системообразующих предприятий. Об этом говорится в новом релизе министерства. Теперь в перечне значатся 519 компаний.

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Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 547

Общество В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники. 425

Экономика В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. 1,7K

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 1,1K

Политика В Кремле не располагают официальной информацией о здоровье Ким Чен Ына Кремль не имеет официальных данных о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наука Названа причина поражения легких при коронавирусе Врачи из Китая, как напомнил Лазебник, а затем из США и Израиля увидели, что возникающие при коронавирусной инфекции изменения в легких не похожи на пневмонию. 5

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 136

Политика Владимир Путин выступит с обращением 9 мая Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне. 249

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1K

Общество В Томской области ужесточили режим самоизоляции Власти Томской области изменили введенный в регионе режим самоизоляции – теперь все прибывшие из-за границы будут помещаться в обсерваторы, сообщает во вторник обладминистрация. 4