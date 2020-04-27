Экономика
КомпанияМинпромторг расширил перечень системообразующих предприятий
Минпромторг добавил 274 организации в список системообразующих предприятий. Об этом говорится в новом релизе министерства. Теперь в перечне значатся 519 компаний.
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Минпромторг РФ дополнил список системообразующих предприятий промышленности
Аргументы и Фактывчера в 06:48
Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
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Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
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Власти Томской области изменили введенный в регионе режим самоизоляции – теперь все прибывшие из-за границы будут помещаться в обсерваторы, сообщает во вторник обладминистрация.
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