Авто
RT на русскомМинпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Мера коснётся автомобилей, стоимость которых начинается от 3 млн рублей. Минпромторг России опубликовал новый перечень легковых автомобилей, владельцам которых придётся платить так называемый налог на роскошь.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.Журнал Авто.ру10:34
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