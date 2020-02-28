Авто

РИА НовостиРИА НовостиВ России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. В перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей — всего 1298 моделей.
Читать в источнике
Комментировать410

Подробнее о событии

В России расширен список моделей, попадающих под налог на роскошь. Теперь там есть Mazda и Subaru

Журнал Авто.ру10:34

В России под налог на роскошь попали массовые модели Honda и Subaru

Motor10:23

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

РИА Новости08:18

Под налог на роскошь в этом году попали массовые машины

CarsWeek.ru09:12

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Автоновости дня08:23

В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Автостат09:15

Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили

AutoNews08:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:01, Ашберн

Комментарии

Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года

Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.
Sport.ru 03:59
Общество

Мосгорсуд лишил Смолова 8 млн руб компенсации за разбитый BMW

РИА Новости 10:04
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ с «Калибрами» прошли через Босфор

Российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", прошли через пролив Босфор в направлении Средиземного моря.
Российская газета 10:48
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Происшествия

В центре Омска рухнули бывшие военные склады

Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
Российская газета 10:02
Армия и оружие

Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.
iReactor 09:40
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
Деловое.ТВ вчера в 07:59
Спорт

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Интерфакс-Спорт 05:54
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Наука

Эффект 3D-очков помог определить силу свечения плевков черных дыр

Российские астрофизики смогли точно определить источник выбросов сверхмассивных точных дыр.
МедиаПоток вчера в 02:11
Теннис

Кузнецова уступила Соболенко в полуфинале турнира в Дохе

РИА Новости 10:35
Финансы

Рубль и фондовый рынок ускорили падение

Развивающиеся рынки, как правило, снижаются сильнее в периоды масштабных коррекций и, кроме того, на российские активы влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке $50 – минимума с конца 2018 г. – и могут уйти ниже, в диапазон $45–50, говорит финансовый аналитик «БКС премьера» Сергей Дейнека.
Ведомости 05:29
Происшествия

Следствие по делу Пола Уилана завершено

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
RT на русском 09:07
Гаджеты

Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
МонаВиста 26 февраля в 12:51
Здоровье

Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии

Выступая в университете The New School он сказал, что окно возможностей по предотвращению заболевания сужается и международному сообществу надо принять срочные меры.
Эхо Москвы вчера в 22:31
Армия и оружие

Сирийская армия отвоевала у террористов три населённых пункта

В настоящее время ещё три населённых пункта в Сирии перешли под контроль подразделений сирийской армии.
REGNUM 08:01
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой

В Рязани во время выступления певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка. Видео потасовки опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Здоровье

Замглавы минздрава: «Мы никого и ничего закрывать не собираемся»

Члены Общественного совета обсудили планы по реализации нацпроектов и программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Взгляд-инфо 08:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Гаджеты

Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020

Заявлено, что концептуальный смартфон Vivo Apex получил 6,45-дюймовый дисплей с загнутыми краями на 120 градусов, а это даже больше чем у Vivo Nex 3. В смартфоне применили виртуальные кнопки, и отказались от портов и отверстий.
Astera 09:09
Кино

Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»

News.ru 08:33
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови

В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
ТАСС 10:34
Футбол

СМИ: «Ливерпуль» может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" могут не признать победителем чемпионата Англии по футболу сезона-2019/20, если в Великобритании отменят проведение спортивных турниров из-за распространения коронавируса, сообщает Telegraph.
РИА Новости 09:47
Футбол

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости вчера в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное