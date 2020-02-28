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ИзвестияИзвестияМинпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Всего в обновленный список теперь входят 1298 моделей автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость машины рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии определенной марки, модели и года выпуска.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей
, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.
Журнал Авто.ру10:34

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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

RT на русском13:53

Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили

AutoNews08:08

Эксперт оценил расширение налога на роскошь

РИА Новости12:25

В России расширен список моделей, попадающих под налог на роскошь. Теперь там есть Mazda и Subaru

Журнал Авто.ру10:34

В России под налог на роскошь попали массовые модели Honda и Subaru

Motor10:23

В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Автостат09:15

В России расширен перечень машин, попадающих под налог на роскошь

Пятый канал11:37
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