Авто
ИзвестияМинпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Всего в обновленный список теперь входят 1298 моделей автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость машины рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии определенной марки, модели и года выпуска.
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Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Авто
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Политика
В Кремле заявили о возможной встрече лидеров России и Турции в Москве
В феврале глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным запланирована на 5 марта.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Интернет
В январе WhatsApp перестал быть самым популярным приложением в мире
Компания SensorTower провела аналитическое исследование, в результате которого выяснилось, что мессенджер WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Спорт
NYT: CAS может огласить решение по WADA и РУСАДА после начала ОИ-2020
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) может быть оглашено после начала Олимпиады 2020 года в Токио.
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Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Происшествия
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В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Армия и оружие
В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России
Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Религия
РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови
В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Общество
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.
Армия и оружие
Новое российско-турецкое обострение: Вопрос о закрытии Турции будет ясен после переговоров 5 марта
Напомним, что громкие и жесткие заявления Эрдогана о «большой войне» начались сразу после того, как неделю назад армия Асада взяла городок Сарахъиба, через который проходит наиважнейшая трасса трасса М-5 из Дамаска в Алеппо, после чего стало возможным крупное наступление на город Идлиб.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Гаджеты
Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020
Заявлено, что концептуальный смартфон Vivo Apex получил 6,45-дюймовый дисплей с загнутыми краями на 120 градусов, а это даже больше чем у Vivo Nex 3. В смартфоне применили виртуальные кнопки, и отказались от портов и отверстий.
Армия и оружие
Пять истребителей НАТО не смогли обнаружить российский Ту-95
В небе над Норвежским морем 5 истребителей НАТО, поднятых по тревоге, не смогли обнаружить один российский стратегический бомбардировщик Ту-95.
Здоровье
В Южной Корее зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом
Напомним, повторные случаи заражения были зафиксированы в некоторых провинциях Китая.
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
Общество
Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса
Здоровье
Эпидемии коронавируса станут сезонными
Российские специалисты отметили, что инфекция начнет ежегодно поражать волнами эпидемии наиболее восприимчивую часть населения: пожилых, хронически больных и людей с низким иммунитетом.
Футбол
Кокорин рассказал о планах по возвращению в сборную
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.