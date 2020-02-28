Авто
Газета.RuВ списке облагаемых налогом на роскошь машин появились новые марки
Речь идет о машинах, средняя стоимость которых начинается от 3 млн рублей. Теперь в него входят автомобили марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.Журнал Авто.ру10:34
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