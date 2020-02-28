Авто

Газета.RuГазета.RuВ списке облагаемых налогом на роскошь машин появились новые марки

Речь идет о машинах, средняя стоимость которых начинается от 3 млн рублей. Теперь в него входят автомобили марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей
, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.
Журнал Авто.ру10:34

Подробнее о событии

В списке облагаемых налогом на роскошь машин появились новые марки

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В России расширен список моделей, попадающих под налог на роскошь. Теперь там есть Mazda и Subaru

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Эксперт оценил расширение налога на роскошь

РИА Новости12:25

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

RT на русском13:53

В России под налог на роскошь попали массовые модели Honda и Subaru

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В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили

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