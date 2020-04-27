Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Министерство промышленности и торговли России дополнило список системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.Реальное время10:17
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Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Автоспорт
Audi покинет DTM в конце сезона
Кризис немецкой кузовной серии DTM подчеркнула компания Audi, подтвердив уход из чемпионата в конце этого года.
F1news.ru 11:55
Общество
Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты
Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.
Ведомости 07:26
Авто
Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Новый компактный кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом во многих странах мира.
Новые автомобили 12:36
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Капитан дальнего плавания оценил маршрут «Академика Черского»
Аргументы недели вчера в 11:59
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
РИА Новости 12:22
Происшествия
В коронавирусном госпитале Волгодонска умерли два пациента
На утро 27 апреля в Ростовской области подтверждены две смерти от коронавируса. Умершие - пациенты ЦГБ Ростова.
1rnd.ru 08:53
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Общество
Названа группа крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом
В зоне риска заражения коронавирусной инфекцией находятся люди со второй группой крови, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.
ТК Звезда 11:23
Кино
На Netflix вышел фильм «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом в главной роли
Discover24 вчера в 03:00
Общество
Ректор ВШЭ увидел новую реальность в мировой экономике
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмилов увидел новую реальность в мировой экономике.
Деловое.ТВ 09:55
Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Интерфакс 08:07
Гаджеты
Apple не будет выпускать новые iPhone
TelecomDaily 07:36
Общество
Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»
Некоторое время назад в видеосервисе YouTube появилась японская версия мультфильма про Чебурашку.
Телепрограмма 05:28
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Энергетика
Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 21:15
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Футбол
Сезон в Голландии завершен досрочно. Чемпион определен не будет
«Аякс» благодаря лучшей разнице мячей окажется в более выгодном положении в следующем сезоне и выступит в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов, «АЗ» стартует во втором.
Sport24.ru 24 апреля в 11:47
Киберспорт
Создатели WWE 2K20 анонсировали аркадный спин-офф игры — WWE 2K Battlegrounds
CyberSport.ru 12:04
Происшествия
В Оренбуржье выздоровели 82 человека, получавшие лечение от COVID-19
Оренбург, 27 апреля 2020, 15:48 — REGNUM В Оренбургской области на прошедшие сутки, на 27 апреля, из больниц выписаны 24 пациента, которые получали терапию от COVID-19.
REGNUM 08:48
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56