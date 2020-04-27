с чего всё началось

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.

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Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 91

Здоровье Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния. 6

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 180

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 757

Автоспорт Audi покинет DTM в конце сезона Кризис немецкой кузовной серии DTM подчеркнула компания Audi, подтвердив уход из чемпионата в конце этого года.

Авто Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом Новый компактный кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом во многих странах мира.

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 544

Религия Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. 5

Происшествия В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. 6

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Шоу-бизнес Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года» Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram. 933

Общество В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.

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Футбол Сезон в Голландии завершен досрочно. Чемпион определен не будет «Аякс» благодаря лучшей разнице мячей окажется в более выгодном положении в следующем сезоне и выступит в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов, «АЗ» стартует во втором.

Происшествия В Оренбуржье выздоровели 82 человека, получавшие лечение от COVID-19 Оренбург, 27 апреля 2020, 15:48 — REGNUM В Оренбургской области на прошедшие сутки, на 27 апреля, из больниц выписаны 24 пациента, которые получали терапию от COVID-19.