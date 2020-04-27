Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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с чего всё началось
Министерство промышленности и торговли России дополнило список системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.Реальное время10:17
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Общество
Москва не планирует снимать ограничения после праздников в мае
Столичные власти не видят оснований, чтобы после майских праздников снять ограничения, введенные из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника главконтроля Евгения Данчикова.
Газета.Ru 13:48
Энергетика
Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 21:15
Происшествия
Россиян предупредили о грабителях с усыпляющими медицинскими масками
Жители Краснодарского края в соцсетях начали жаловаться на грабителей, которые используют усыпляющие медицинские маски.
Lenta.ru 12:46
Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
Экономика
ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Перекладывание ответственности за страхование на банк, полагают в ЦБ, приведет к снижению его стоимости (банк сможет получить более выгодные условия, в том числе за счет эффекта масштаба) и к большей прозрачности условий ипотеки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита.
Российская газета 07:54
Здоровье
Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам
Все регионы России получили деньги для стимулирующих выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией, на сегодня 28 субъектов уже могут их производить, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 08:37
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Продовольственные магазины начали работать в Липецкой области
Сегодня, 27 апреля, стало известно о том, что в Липецке начали работать непродовольственные магазины.
NewInform 10:14
Авто
Range Rover превратили в пуленепробиваемый лимузин
Немецкое тюнинг-ателье Klassen славится трансформацией автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz в ультрароскошные офисы на колёсах.
Российская газета 02:16
Здоровье
Мариинская больница начала прием больных с коронавирусом
В понедельник, 27 апреля, еще один стационар начал принимать больных с коронавирусом в Петербурге.
Piter.tv 13:10
Общество
В Подмосковье число случаев заражения коронавирусом достигло 10 тысяч
Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч.
РИАМО 14:01
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
Экономика
Глава Boeing прогнозирует медленное восстановление мировой авиаотрасли
Главный исполнительный директор Boeing Co. Дэвид Кэлхун сделал прогноз о восстановлении глобальной авиаотрасли.
Москва 24 13:03
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Кино
LEGO The Lord of the Rings и LEGO The Hobbit вновь можно купить в Steam
В консольных цифровых магазинах PlayStation и Xbox проекты пока недоступны, и неизвестно, появятся ли они там вообще.
Игромания.ру 08:40
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Здоровье
В Петербурге установят порядок признания смерти врачей от COVID-19
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга разрабатывает порядок признания смерти медработников от новой коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи для выплаты компенсации семье погибшего, сообщили в пресс-службе комитета.
РИА Новости 13:54
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе.
РИА Новости 10:45
Религия
В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
Общество
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом
В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Российская газета 13:53
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47