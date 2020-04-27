с чего всё началось

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.

Местное время (г. Пермь)

Общество Москва не планирует снимать ограничения после праздников в мае Столичные власти не видят оснований, чтобы после майских праздников снять ограничения, введенные из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника главконтроля Евгения Данчикова.

Экономика ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки Перекладывание ответственности за страхование на банк, полагают в ЦБ, приведет к снижению его стоимости (банк сможет получить более выгодные условия, в том числе за счет эффекта масштаба) и к большей прозрачности условий ипотеки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита. 62

Здоровье Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам Все регионы России получили деньги для стимулирующих выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией, на сегодня 28 субъектов уже могут их производить, сообщила пресс-служба Минздрава России. 1

Общество У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. 203

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 887

Авто Range Rover превратили в пуленепробиваемый лимузин Немецкое тюнинг-ателье Klassen славится трансформацией автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz в ультрароскошные офисы на колёсах. 26

Общество В Подмосковье число случаев заражения коронавирусом достигло 10 тысяч Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч.

Биатлон Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".

Экономика Численность безработных в России может вырасти в шесть раз Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. 128

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 758

Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 176

Здоровье В Петербурге установят порядок признания смерти врачей от COVID-19 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга разрабатывает порядок признания смерти медработников от новой коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи для выплаты компенсации семье погибшего, сообщили в пресс-службе комитета.

Религия Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать «Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии. 214

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 1,6K

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 435

Общество В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ. 1,2K