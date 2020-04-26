Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.

Общество Минюст доработал проект нового КоАП Министерство юстиции разместило таблицу поправок к новому Кодексу об административных правонарушениях, который вместе с проектом нового процессуального КоАП с 2020 года проходит публичное обсуждение. 3

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Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 185

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Происшествия Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.

Общество Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года. 646

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 1K

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Кино Студия Marvel представила график выхода новых фильмов Бербанк, США, 27 апреля 2020, 13:28 — REGNUM Новые даты выхода премьер, которые пришлось отложить из-за разразившейся пандемии коронавируса, объявила киностудия Marvel.