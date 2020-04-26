Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Минпромторг вдвое увеличил список системообразующих предприятий

Комсомольская правда06:13

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Интерфакс06:09

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий

RT на русском05:11

Минпромторг добавил 274 предприятия в список системообразующих

Известия05:28

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий промышленности

Говорит Москва05:13

К системообразующим предприятиям Минпромторг отнёс 519 компаний

News.ru05:31

Орловские предприятия остались без «коронавирусных» льгот

Орелградвчера в 08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,2K
Политика

Путин выступит с новым обращением по ситуации с коронавирусом

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 26 апреля зафиксировали 73 новых случая коронавируса.
Кубань 24 02:44
6,3K
Общество

Минюст доработал проект нового КоАП

Министерство юстиции разместило таблицу поправок к новому Кодексу об административных правонарушениях, который вместе с проектом нового процессуального КоАП с 2020 года проходит публичное обсуждение.
Право.ру 04:57
3
Общество

В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

RT на русском 04:03
149
Общество

По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
993
Общество

В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»

Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
41
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 25 апреля в 09:45
185
Общество

В Волгоградской области отказались вводить цифровые пропуска

В Волгоградской области не станут водить цифровые пропуска. Ранее эту идею прорабатывали в регионе.
ФедералПресс 05:29
34
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
132
Общество

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
35
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
Московский Комсомолец вчера в 08:52
28
Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество

Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
371
Общество

Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
799
Общество

Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН

Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года.
Live24 01:24
646
Общество

В Госдуме высказались против переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
1K
Кино

КиноПоиск HD покажет документальное кино мира вместе с Beat Film Festival

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет лучшие образцы документального кино в рамках партнерства с кинофестивалем Beat Film Festival, который пройдет в Москве с 21 июля по 2 августа.
КиноПоиск 06:10
Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
274
Общество

Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
2,9K
Общество

Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского

Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
News.ru 01:37
105
Общество

«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей

ТАСС 06:24
Религия

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
9
Кино

Какой подвиг лёг в основу телесериала «Джульбарс»

RT на русском 25 апреля в 09:15
3
Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
37
Автоспорт

Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020

Autosport.com.ru 05:10
Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

Российская газета 24 апреля в 19:58
396
Кино

Студия Marvel представила график выхода новых фильмов

Бербанк, США, 27 апреля 2020, 13:28 — REGNUM Новые даты выхода премьер, которые пришлось отложить из-за разразившейся пандемии коронавируса, объявила киностудия Marvel.
REGNUM 06:28
Интернет

Обнаружена секретная функция текстового редактора Word

«Секретная» функция Word приятно порадовала пользователей. Они поблагодарили автора за находку.
Слово и Дело 05:47
2
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
2K
Общество

В Смоленской области коронавирус выявили еще в одном районе

Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находится 2707 человек, из них 2396 в режиме самоизоляции, 311 – в специализированных медицинских учреждениях.
Рабочий путь (г. Смоленск) 05:08
164
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное