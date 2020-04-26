Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Минпромторг вдвое увеличил список системообразующих предприятий

Комсомольская правда06:13

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Интерфакс06:09

Орловские предприятия остались без «коронавирусных» льгот

Орелградвчера в 08:45

Минпромторг добавил 274 предприятия в список системообразующих

Известия05:28

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий промышленности

Говорит Москва05:13

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий

RT на русском05:11

К системообразующим предприятиям Минпромторг отнёс 519 компаний

News.ru05:31
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Общество

Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
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Общество

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Lenta.ru 06:04
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Общество

В Севастополе подтвердились пять новых случаев коронавируса

Врио Губернатора Михаил Развожаев сообщает, что в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев коронавируса.
Вести Севастополя 07:42
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Общество

Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

Коммерсантъ 02:06
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Общество

ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
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Общество

В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара вчера в 05:34
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Здоровье

В Магадане умерли 2 человека с коронавирусом

Губернатор Магаданской области Сергей Носов записал видеообращение, в котором сообщил о смерти двух заболевших коронавирусом в регионе.
Весьма 06:13
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Технологии

У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания

В нескольких случаях пациенты с COVID-19 могут страдать синдромом Гийена-Барре — неврологическим заболеванием, при котором иммунная система реагирует на инфекцию, но ошибочно атакует нервные клетки.
Машины и Механизмы 03:54
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Общество

Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян

RT на русском 06:16
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом

Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
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Происшествия

В Красноярском крае нашли погибшего при прорыве дамбы в прошлом году

Российская газета 08:15
Авто

АвтоВАЗ приостановит производство до 18 мая

Автоновости дня 06:20
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Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров

Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
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Общество

Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти

Российская газета 07:23
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Гаджеты

Новый iPhone SE проверили на прочность

Новый iPhone SE был протестирован на прочность.
Актуальные Новости 00:50
Общество

Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии превысило 500

В Северной Осетии за последние сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом: общее число инфицированных в республике достигло 549.
Lenta.ru 04:37
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Здоровье

Российский вирусолог рассказал, как бессимптомный больной может передать коронавирус

Доктор медицинских наук Александр Лукашев пояснил, что пик заразности наступает за сутки до появления ее видимых признаков.
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Российские учёные запустят в космос «Ноев ковчег»

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Экономика

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Экономика

ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru вчера в 11:34
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в милитаризации Крыма

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обвинило Россию в милитаризации Крыма, которая создает угрозу вспышки коронавируса на полуострове.
Lenta.ru 07:47
Происшествия

Суд продлил арест ректора воронежского опорного вуза

Ленинский районный суд Воронежа оставил под стражей до 27 июля обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере ректора местного опорного университета Сергея Колодяжного, говорится в сообщении суда.
РИА Новости 08:15
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Ученые расшифровали геном вируса герпеса

Немецкие и британские биологи расшифровали геном вируса простого герпеса, который оказался намного сложнее, чем считалось ранее.
РИА Новости 07:30
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Политика

Вопрос о продлении режима самоизоляции в Крыму решится в ближайшие дни

Будет ли продлён режим полной самоизоляции в Республике Крым после 30 апреля станет известно в среду на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения нового коронавируса.
ForPost 08:16
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Как работают Яндекс.Новости?
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