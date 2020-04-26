Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
В Севастополе подтвердились пять новых случаев коронавируса
Врио Губернатора Михаил Развожаев сообщает, что в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев коронавируса.
Вести Севастополя 07:42
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Общество
В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара вчера в 05:34
Здоровье
В Магадане умерли 2 человека с коронавирусом
Губернатор Магаданской области Сергей Носов записал видеообращение, в котором сообщил о смерти двух заболевших коронавирусом в регионе.
Весьма 06:13
Технологии
У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания
В нескольких случаях пациенты с COVID-19 могут страдать синдромом Гийена-Барре — неврологическим заболеванием, при котором иммунная система реагирует на инфекцию, но ошибочно атакует нервные клетки.
Машины и Механизмы 03:54
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Происшествия
В Красноярском крае нашли погибшего при прорыве дамбы в прошлом году
Российская газета 08:15
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство до 18 мая
Автоновости дня 06:20
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Гаджеты
Новый iPhone SE проверили на прочность
Новый iPhone SE был протестирован на прочность.
Актуальные Новости 00:50
Общество
Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии превысило 500
В Северной Осетии за последние сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом: общее число инфицированных в республике достигло 549.
Lenta.ru 04:37
Здоровье
Российский вирусолог рассказал, как бессимптомный больной может передать коронавирус
Доктор медицинских наук Александр Лукашев пояснил, что пик заразности наступает за сутки до появления ее видимых признаков.
Пятый канал 07:54
Космос
Российские учёные запустят в космос «Ноев ковчег»
UfacityNews.ru 04:22
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:44
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в милитаризации Крыма
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обвинило Россию в милитаризации Крыма, которая создает угрозу вспышки коронавируса на полуострове.
Lenta.ru 07:47
Происшествия
Суд продлил арест ректора воронежского опорного вуза
Ленинский районный суд Воронежа оставил под стражей до 27 июля обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере ректора местного опорного университета Сергея Колодяжного, говорится в сообщении суда.
РИА Новости 08:15
Наука
Ученые расшифровали геном вируса герпеса
Немецкие и британские биологи расшифровали геном вируса простого герпеса, который оказался намного сложнее, чем считалось ранее.
РИА Новости 07:30
Политика
Вопрос о продлении режима самоизоляции в Крыму решится в ближайшие дни
Будет ли продлён режим полной самоизоляции в Республике Крым после 30 апреля станет известно в среду на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения нового коронавируса.
ForPost 08:16