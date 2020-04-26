Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
Общество
Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам
В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
РИА Новости 07:22
Футбол
9 лет назад Месси забил знаменитый гол «Реалу», обыграв всю оборону соперника
Девять лет назад, 27 апреля 2011 года, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:0). В первом голе аргентинец замкнул прострел с фланга, а во втором — подхватил мяч в центре поля, обыграл четырёх соперников и поразил дальний угол.
Чемпионат 11:26
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Чехия обсудит передачу памятника Коневу
Ранее МИД Чехии сообщил, что Прага не планирует передавать памятник в Россию.
Победа РФ 09:23
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Энергетика
Падение цен на нефть WTI ускорилось до 27%
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 27,5%, до $12,55 за баррель по состоянию на 16:15 мск.
РБК 09:48
Политика
Путин предложил губернаторам поездить «по колдобинам»
Президент Владимир Путин предложил главам регионов с наиболее сильно пострадавшими от паводка дорогами самим покататься по дорогам с колдобинами.
Sibnet Новости 10:29
Общество
В некоторых регионах России вводится масочный режим
В Новосибирской области, Свердловской и Якутии вводится масочный режим.
ТК Звезда 06:35
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
Космос
Встреча с инопланетянами возможно откладывается
Было запущено два аппарата "Вояджер-1" и "Вояджер-2".
Pravda.Ru 24 апреля в 07:04
Гаджеты
Apple отложила начало производства iPhone 12
Традиционно презентации новых моделей корпорация Apple проводит в первых числах сентября, и в конце месяца новые модели выходят на рынок.
Общественный контроль 10:31
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera 06:04
Общество
В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
Общество
PepsiCo приостанавливает рекламу с Региной Тодоренко
PepsiCo сняла рекламу с Тодоренко с эфира, а также сменила оформление социальных сетей.
Русская Планета вчера в 23:03
Общество
МВД разработало кодекс этики полицейских
Министерство внутренних дел разработало кодекс этики и служебного поведения для полицейских.
Медиазона 11:36
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43