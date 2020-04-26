Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.

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Происшествия Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини». 16

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Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 56

Религия Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство. 11

Общество Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции. 3,8K

Футбол 9 лет назад Месси забил знаменитый гол «Реалу», обыграв всю оборону соперника Девять лет назад, 27 апреля 2011 года, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:0). В первом голе аргентинец замкнул прострел с фланга, а во втором — подхватил мяч в центре поля, обыграл четырёх соперников и поразил дальний угол.

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Политика Чехия обсудит передачу памятника Коневу Ранее МИД Чехии сообщил, что Прага не планирует передавать памятник в Россию. 305

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Гаджеты Xiaomi официально представила MIUI 12 MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже. 18

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Экономика Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса. 26

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