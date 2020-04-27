Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
В Севастополе ввели обязательный масочный режим
Ранее в Севастополе обнаружили еще пять случаев коронавируса.
Московский Комсомолец 08:26
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
В Совфеде оценили идею переноса майских выходных на другое время
Идея переноса майских выходных на другие дни противоречит здравому смыслу, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
РБК 07:03
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 25 апреля в 16:42
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия
Как сообщил Макаров, достигнута договоренность с несколькими телеканалами, социальными сетями и медиаплатформами, которые будут транслировать онлайн-шествие "Бессмертного полка".
Российская газета 07:12
Политика
В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP
Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
REGNUM 03:15
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:27
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Общество
Власти Украины готовы открыть рынки при выполнении ряда условий
Киев, 27 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Правительство Украины в настоящее время отрабатывает возможность открытия ряда продовольственных рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.
REGNUM 08:38
Здоровье
В Златоусте купировали очаг заражения коронавирусом
Уральский меридиан 06:28
Происшествия
Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков
Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России.
РБК 08:23
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
Газета.Ru вчера в 05:37
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Политика
Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Донбассе.
RT на русском 08:40
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:44
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Культура
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.
РИА Новости 03:28
Кино
27 апреля на Первом канале стартует сериал «Джульбарс»
Комсомольская правда 02:57
Армия и оружие
ВСУ за сутки 18 раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт вчера в 03:10