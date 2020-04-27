Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.

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Общество В Совфеде оценили идею переноса майских выходных на другое время Идея переноса майских выходных на другие дни противоречит здравому смыслу, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. 3

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