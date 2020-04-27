Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Министерство промышленности и торговли России дополнило список системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.Реальное время10:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
РИА Новости 14:18
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Политика
Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости 14:01
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
В Минпромторге заявили о возможности обязать аптеки продавать маски
Правительство может выпустить нормативный акт, который обяжет аптеки продавать не только медицинские, но и гигиенические маски для лица.
РБК 16:29
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Футбол
«Крылья Советов» отредактировали заявление по Фролову
Самарские "Крылья Советов" отредактировали заявление в связи с высказываниями вратаря клуба Евгения Фролова.
Газета.Ru 15:57
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы
Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с Днём Победы.
RT на русском 14:24
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
RT на русском 14:28
Общество
Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней.
РБК 05:05
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Общество
ООН заявила о возможном историческом уровне безработицы после кризиса
Коронавирус может вызвать исторически высокий уровень безработицы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доклад ООН.
Газета.Ru 16:13
Энергетика
Нефть Brent просела до $20 за баррель
Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.
REGNUM 14:44
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
В Волгограде взорвалась ручная граната в машине, припаркованной возле кафе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
РИА Новости 13:06
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Здоровье
В Липецке трех врачей уволили за халатность при работе с COVID-19
Два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц уволены за нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщает в понедельник администрация области.
РИА Новости 14:46
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ведомости вчера в 14:58
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31