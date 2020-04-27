с чего всё началось

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.

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Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом «В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 268

Политика Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях. 784

Здоровье Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса. 38

Общество В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники. 255

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 265

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 735

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 3

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 999

Общество В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков. 1

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 257

Общество ООН заявила о возможном историческом уровне безработицы после кризиса Коронавирус может вызвать исторически высокий уровень безработицы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доклад ООН.

Энергетика Нефть Brent просела до $20 за баррель Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель. 158

Происшествия В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната В Волгограде взорвалась ручная граната в машине, припаркованной возле кафе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. 128

Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 198