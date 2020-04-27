Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Минпромторг РФ дополнил список системообразующих предприятий промышленности

Аргументы и Факты06:48

Минпромторг вдвое увеличил список системообразующих предприятий

Комсомольская правда06:13

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий

RT на русском05:11

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Финмаркет05:33

К системообразующим предприятиям Минпромторг отнёс 519 компаний

News.ru05:31

Минпромторг добавил 274 предприятия в список системообразующих

Известия05:28

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Интерфакс06:09
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Общество

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Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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Защитник «Авангарда» Кирилл Спиценко продолжит выступать за омскую команду.
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В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
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В Сети показали изображения новой Lada 4x4

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Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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