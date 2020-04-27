Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
Гаджеты
AMD внедрит поддержку DDR5 в потребительском сегменте в 2022 году
Скорее всего, флагманские настольные процессоры AMD образца 2022 года будут использовать архитектуру Zen 4. Попутно предусматривается врождённая поддержка интерфейса USB 4.0.
3DNews 02:50
Здоровье
Военный госпиталь в Краснодаре начнет принимать больных коронавирусом
В краснодарском военном госпитале предусмотрено 30 коек. Переквалифицировать его должны с 15 мая, говорится в распоряжении.
Краснодарские известия 00:30
Спорт
Виктор Ан объявил о завершении карьеры
Газета.Ru 09:18
Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумову продлили на полгода домашний арест
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову.
RT на русском 09:02
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут отложить
Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут перенести с 29 апреля на более поздний срок.
Каскад 06:13
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Наука
Ученые сразились на бронзовых мечах, чтобы доказать их эффективность
Популярная механика 08:21
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Хоккей
«Авангард» продлил контракт со Спиценко
Защитник «Авангарда» Кирилл Спиценко продолжит выступать за омскую команду.
Sport24.ru 07:13
Здоровье
В России почти 400 беременных заражены коронавирусом
Почти 400 беременных женщин в России заражены коронавирусом, 276 из них находятся в Москве, заявила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:02
Культура
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.
РИА Новости 03:28
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском вчера в 06:54
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ 07:08
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Общество
Вильфанд предрек россиянам самый жаркий год
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущий год с вероятностью 99% войдет в пятерку наиболее жарких.
Газета.Ru 05:50
Армия и оружие
ВСУ за сутки 18 раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт вчера в 03:10
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 25 апреля в 01:29
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 01:52
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31