Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня вчера в 09:20
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Наука
Расшифрован геном вируса простого герпеса
Немецкие и британские ученые расшифровали геном вируса герпеса простого типа, который оказался сложнее, чем считалось ранее.
Аргументы и Факты 08:59
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ 07:08
Общество
PepsiCo приостанавливает рекламу с Региной Тодоренко
PepsiCo сняла рекламу с Тодоренко с эфира, а также сменила оформление социальных сетей.
Русская Планета вчера в 23:03
Общество
59 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
Оперштаб сообщил в понедельник, 27 апреля о 59 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области.
Kursk.com 04:21
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику в храме ВС РФ
Мойка78 вчера в 21:58
Общество
Умер генеральный директор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни.
Коммерсантъ 11:24
Футбол
«Зенит» признают чемпионом РПЛ, если сезон не будет доигран
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» могут досрочно признать чемпионом России.
Sports.ru 09:29
Армия и оружие
Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин
Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин.
РБК вчера в 10:39
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек
Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 37 человек, в том числе 3 ребенка в возрасте 1,5 года, 9 и 12 лет.
Kursk.com 04:47
Общество
Попова оценила идею продлить до 12 мая ограничения из-за коронавируса
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова поддержала предложение продлить до 12 мая режим ограничительных мер, введенных на территории Российской Федерации на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 10:14
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Политика
Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Коммерсантъ 00:15
Происшествия
ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городе Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК 11:09
Политика
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Биатлон
Адвокат Панич: МОК снова представил поддельную подпись Родченкова
Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, заявил о новой подделке подписи информатора WADA Григория Родченкова.
Pravda.Ru 09:39
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 08:44
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy J2 Core 2020 получил 1 ГБ ОЗУ
Megaobzor.com 09:41