с чего всё началось

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.

Местное время (г. Пермь)

Авто АвтоВАЗ ждут массовые сокращения Эксперты считают, что, в связи с тяжелым экономическим положением предприятия, без сокращений персонала уже не обойтись.

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Космос Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180 Ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире. 52

Спорт Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.

Политика Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую. 468

Политика ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа. 381

Армия и оружие Козин: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую Козин \: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую Пандемия коронавируса снижает уровень боеготовности войск НАТО в Прибалтике, цитирует RT немецкое издание Die Welt: число инфицированных военнослужащих невелико, однако программу учений пришлось сократить из-за перекрытых границ.

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 34

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. 166

Наука Неприятный сюрприз: чем новый коронавирус удивил учёных Возбудитель COVID-19 — вирус SARS-CoV-2 — тоже появился в Китае и тоже передался человеку через животных, а изначальным источником вируса в обоих случаях была летучая мышь. 4

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Авто В Сети показали новый внедорожник Nissan Pathfinder В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.

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