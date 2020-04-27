Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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с чего всё началось
Министерство промышленности и торговли России дополнило список системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.Реальное время10:17
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Авто
АвтоВАЗ ждут массовые сокращения
Эксперты считают, что, в связи с тяжелым экономическим положением предприятия, без сокращений персонала уже не обойтись.
SpeedMe 05:31
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
Космос
Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180
Ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире.
Lenta.ru 25 апреля в 08:29
Космос
Российские учёные запустят в космос «Ноев ковчег»
Evo-rus.com 15:50
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Общество
Российских водителей предложили штрафовать по-новому
Российских водителей предложили штрафовать по-новому.
Lenta.ru 20:16
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы 14:31
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя 5-го поколения F-35A
Соединенные Штаты к 2021 году планируют развернуть на территории Аляски 54 истребителя 5-го поколения F-35A.
Военное дело вчера в 03:36
Политика
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону
Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую.
Газета.Ru 03:49
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Армия и оружие
Козин: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую
Козин \: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую Пандемия коронавируса снижает уровень боеготовности войск НАТО в Прибалтике, цитирует RT немецкое издание Die Welt: число инфицированных военнослужащих невелико, однако программу учений пришлось сократить из-за перекрытых границ.
Sputnik Латвия 12:33
Общество
В США могут начаться перебои с поставкой свинины на рынок
По прогнозам конгрессмена, уже со следующей недели начнутся перебои с поставками.
ИА Красная Весна 14:40
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо Бари Алибасову
Bimru.ru вчера в 08:58
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Экономика
Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность.
РБК 16:23
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля.
RT на русском 01:00
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
РИА Новости вчера в 10:43
Наука
Неприятный сюрприз: чем новый коронавирус удивил учёных
Возбудитель COVID-19 — вирус SARS-CoV-2 — тоже появился в Китае и тоже передался человеку через животных, а изначальным источником вируса в обоих случаях была летучая мышь.
Популярная механика 05:17
Авто
Автоэксперты рассказали, какие шины лучше выбрать
REGNUM вчера в 04:15
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Авто
В Сети показали новый внедорожник Nissan Pathfinder
В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
Новые автомобили 12:00
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Экономика
Путин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске
Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Минтранс решить вопрос с ремонтом моста на реке Зея в Благовещенске и строительством нового, такое поручение глава государства дал в ходе онлайн-совещания о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ.
РИА Новости 09:15
Общество
Чиновник из Польши призвал арестовать активы «Северного потока — 2»
Замминистра госактивов Польши Януш Ковальский 27 апреля этого года заявил о возможном аресте активов Газпрома для взыскания с него средств по решению Стокгольмского арбитражного суда.
ToDay News Ufa 17:23