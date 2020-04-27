Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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с чего всё началось
Министерство промышленности и торговли России дополнило список
 системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.
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Минпромторг вдвое увеличил список системообразующих предприятий

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Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий промышленности

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Интерфакс06:09

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий

RT на русском05:11
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ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию

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РБК 07:37
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Армия и оружие

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В США могут начаться перебои с поставкой свинины на рынок

По прогнозам конгрессмена, уже со следующей недели начнутся перебои с поставками.
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Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо Бари Алибасову

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РБК 16:23
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля.
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Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина

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Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

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Неприятный сюрприз: чем новый коронавирус удивил учёных

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