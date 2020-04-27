Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Министерство промышленности и торговли России дополнило список системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.Реальное времявчера в 10:17
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Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
Интерфаксвчера в 06:09
«Бедные» и забытые. Кто из транспортников может получить помощь от государства
ФедералПрессвчера в 23:00
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий промышленности
Говорит Москвавчера в 05:13
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Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета вчера в 07:11
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Космос
Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180
Ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире.
Lenta.ru 25 апреля в 08:29
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Экономика
Банки подсчитали, сколько россиян оплачивает ЖКХ без комиссии
Банки оценили, где россияне оплачивают услуги ЖКХ и какие комиссии при этом платят.
Коммерсантъ 00:20
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 26 апреля в 15:06
Футбол
«Челси» может отказаться от Коутиньо и купить Хаверца
По информации The Athletic, «Челси» может отказаться от приобретения бразильца и рассмотреть альтернативный вариант в лице хавбека «Байера» Кая Хаверца.
Матч ТВ вчера в 06:43
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости вчера в 04:09
Армия и оружие
Началась поставка оборудования для медцентра Минобороны на Камчатке
Камчатка-Информ вчера в 20:20
Здоровье
«Инвитро» начнет массовое тестирование на антитела к коронавирусу
К исследованию на антитела к SARS-CoV-2 будут подключены все расположенные на территории России клинико-диагностические лаборатории группы компаний — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске.
Деловой квартал (Новосибирск) 01:29
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Космос
Телескоп Хаббл показал потрясающие изображения космоса
Космическому телескопу Хаббл исполнилось 30 лет, и в ознаменование этого события были опубликованы потрясающие снимки космоса.
Южный Федеральный 25 апреля в 06:46
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Футбол
«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за слова о Путине и правительстве
Вратарь "Крыльев Советов" Фролов раскритиковал российскую власть за действия во время самоизоляции Вратарь "Крыльев Советов" Фролов назвал обращения Путина "пустословием" Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings вчера в 10:45
Экономика
Предпринимателям просят не выписывать счет за ЖКХ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Коммерсантъ 01:00
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант".
Российская газета 01:30
Общество
В Ульяновской области уже насчитывается 331 заболевший коронавирсом
Сергей Морозов поздним вечером 26 апреля сообщил, что с учетом первичных данных число заболевших у нас людей составило 331 человек.
Ульяновск сегодня вчера в 00:05
Общество
Гендиректор «Металлоинвеста» Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор ООО УК "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался в возрасте 52-х лет. Причиной смерти стала пневмония.
Народные новости вчера в 12:20
Политика
Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК вчера в 20:01
Общество
Кинологи прокомментировали введение штрафов за лай собак по ночам
Президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев считает, что хозяева лающих по ночам собак должны нести ответственность за поведение своих домашних питомцев.
Gazeta.SPb вчера в 22:23
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53