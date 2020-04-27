Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Министерство промышленности и торговли России дополнило список системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.Реальное времявчера в 10:17
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Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
Интерфаксвчера в 06:09
«Бедные» и забытые. Кто из транспортников может получить помощь от государства
ФедералПрессвчера в 23:00
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий промышленности
Говорит Москвавчера в 05:13
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Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети
Car.ru вчера в 12:37
Общество
Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском вчера в 22:29
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия вчера в 21:48
Наука
Cамодельные двухслойные маски задерживают до 99% частиц аэрозолей
Физиками из США было выяснено, что двухслойные маски из хлопчатобумажной и шелковой ткани задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
Что происходит 25 апреля в 08:13
Общество
В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая
В понедельник, 27 апреля, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантина в стране с 4 мая.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:11
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:37
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 08:45
Общество
В Москве число госпитализированных с пневмонией увеличилось на 70%
«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшение динамики -- у нас не проходит»,-- сказала вице-мэр в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 15:23
Происшествия
В Змеиногорске полицейские жестко избили нарушителя карантина
В сети появилось видео, на котором полицейские силой задерживают мужчину, который нарушил правила самоизоляции в закрытом на карантин городе.
Evo-rus.com вчера в 01:43
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:13
Финансы
ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар минус 22 копейки, евро плюс 51 копейка
Правда, евро подорожал на 50 копеек, и будет стоить 80 рублей 76 копеек.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:58
Музыка
Зрители определили победителя седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
Кроме Казаченко в финал шоу прошли также Артем Фокин из команды Полины Гагариной и Софья Туманова, наставником которой был Валерий Меладзе.
РБК 24 апреля в 19:42
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Экономика
Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
Город N (Ростов) вчера в 07:51
Общество
Россиян предложили штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.
Москва 24 26 апреля в 19:20
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Тарантас Ньюс 26 апреля в 02:36
Футбол
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Самара вчера в 16:23
Здоровье
Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
ToDay News Ufa вчера в 15:14
Общество
В Калифорнии ужесточат контроль из-за толп людей на пляжах
Власти штата Калифорния ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса после того, как множество людей вышли на пляжи в минувшие выходные, заявил губернатор штата Гевин Ньюсом.
РИА Новости 00:43
Общество
Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов
После снятия ограничений на полеты, пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 19:16
Общество
В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI
Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Политика
Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК вчера в 20:01
Общество
Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином
В Счетной палате (СП) отмечали, что в 2018 году высокий и очень высокий уровни загрязнения воздуха наблюдались в 46 городах, среди них — лишь 6 из 12 целей проекта, и это, по мнению аудиторов, может исказить его смысл и цели.
Коммерсантъ вчера в 17:43