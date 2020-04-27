Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Министерство промышленности и торговли России дополнило список системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.Реальное время10:17
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Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия 21:48
Общество
В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара вчера в 05:34
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости 14:01
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 22:09
Футбол
РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня
В одном старт намечен на 21 июня, другой предусматривает возобновление с 28 июня.
Советский спорт 09:47
Происшествия
Амурские пожарные продолжают тушение леса в Сковородинском районе
Амурские пожарные продолжают тушение леса в Сковородинском районе.
Вести.Ru 05:57
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Гаджеты
Xiaomi представила новую MIUI 12
Live24 09:01
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Ученые предположили, что именно современная пустыня в древности была самым опасным местом на Земле.
Политическая Экспертиза вчера в 10:51
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
Общество
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Lenta.ru 22:33
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Баскетбол
НБА может отложить открытие тренировочных баз
Ранее сообщалось, что НБА планирует с 1 мая разрешить клубам открыть тренировочные базы в городах и штатах, где местные власти ослабили режим самоизоляции, и позволить игрокам проводить индивидуальные тренировки.
Sports.ru 15:32
Общество
Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском 22:29
Общество
Продлить самоизоляцию до 1 июня и отменить охоту могут в Магадане
Сергей Носов сообщил, что решение о продлении самоизоляции в регионе примут 29 апреля после совещания с Президентом РФ.
MagadanMedia.ru 23:01
Здоровье
Еще семь случаев коронавируса появилось в Якутии
В Якутии за сутки коронавирус обнаружили еще у семи человек. Теперь в республике подтверждено 164 случая COVID-19.
EastRussia 02:51
Общество
В Ульяновской области четыре человека умерли от коронавируса
В Ульяновской области число жертв коронавирусной инфекции возросло до четырех человек.
Коммерсантъ Самара 02:41
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
Кино
Актриса из России в 10 лет снимется в голливудском сериале
Москва 24 25 апреля в 23:15
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня вчера в 09:20
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Политика
Захарова назвала фейком сообщения о приезде спецагента России в Чехию
Сообщения в чешских СМИ о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб являются фейком и могут стать поводом для журналистского расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 12:34
Общество
В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%
В Москве за неделю зафиксирован рост на 70% числа госпитализированных с пневмонией, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:54
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
Экономика
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
Наука
Бег босиком признали менее травматичным, чем в кроссовках
Российская газета 09:20