с чего всё началось

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.

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Здоровье Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количетсвом зараженных. 28 апреля она обогнала Китай, 29 — Иран. 2

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 84

Экономика Предпринимателям просят не выписывать счет за ЖКХ Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг. 1

Экономика Обнародованы правила предоставления субсидии на выплату зарплаты Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции. 67

Общество Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России. 11

Общество Школьникам хотят запретить использовать смартфоны для учебы Министерство просвещения РФ подготовило новый список рекомендаций по организации дистанционного обучения для школьников.

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B. V. По словам польского политика, ситуация очень похожа. 701

Спорт Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1,1K

Общество В Москве от коронавируса вылечились уже более 4 тысяч человек За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.

Происшествия Неизвестный выкинул мусор из автомобиля на улицу в Южно-Сахалинске Мусор из салона автомобиля выкинул на улицу мужчина у торгового центра Луч в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел ранее, 25 апреля, в 2:26.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 1,8K

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. 32

Общество Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года. 2K

Политика Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . 116