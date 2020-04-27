Экономика
RT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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с чего всё началось
Министерство промышленности и торговли России дополнило список системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.Реальное времявчера в 10:17
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Минпромторг РФ дополнил список системообразующих предприятий промышленности
Аргументы и Фактывчера в 06:48
Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
Интерфаксвчера в 06:09
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Здоровье
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количетсвом зараженных. 28 апреля она обогнала Китай, 29 — Иран.
BFM.ru 03:53
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 26 апреля в 17:27
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
В Саратовской области выявлено 32 новых случая коронавируса
По состоянию на 9 часов утра 28 апреля лабораторно подтверждены еще 32 случая инфекции.
Регион 64 01:47
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
Общество
В Свердловской области подтвердилось 85 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки подтвердилось сразу 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:54
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Экономика
Предпринимателям просят не выписывать счет за ЖКХ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Коммерсантъ 01:00
Экономика
Обнародованы правила предоставления субсидии на выплату зарплаты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции.
Взгляд-инфо вчера в 07:48
Происшествия
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов
За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
РБК 03:55
Общество
Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы
В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России.
SpeedMe вчера в 04:54
Общество
Школьникам хотят запретить использовать смартфоны для учебы
Министерство просвещения РФ подготовило новый список рекомендаций по организации дистанционного обучения для школьников.
URA.Ru вчера в 21:18
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B. V. По словам польского политика, ситуация очень похожа.
РБК 03:48
Спорт
Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году
Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Общество
В Москве от коронавируса вылечились уже более 4 тысяч человек
За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.
Эхо Москвы 03:25
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Происшествия
Неизвестный выкинул мусор из автомобиля на улицу в Южно-Сахалинске
Мусор из салона автомобиля выкинул на улицу мужчина у торгового центра Луч в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел ранее, 25 апреля, в 2:26.
АСТВ 03:17
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 07:02
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Общество
Пропускной режим в Подмосковье продлят на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал в своем Instagram продление пропускного режима на майские праздники.
BFM.ru вчера в 14:25
Авто
Hyundai показала «заряженную» Elantra N Line
Тарантас Ньюс 01:39
Общество
Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России
Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
Политика
Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу
Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
Российская газета вчера в 06:33
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33