Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг расширил список системообразующих предприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Министерство промышленности и торговли России дополнило список
 системообразующих компаний — он увеличился с 264 до 519 организаций из 25 отраслей промышленности.
Реальное времявчера в 10:17

Подробнее о событии

Минпромторг добавил 274 предприятия в список системообразующих

Известиявчера в 05:28

Минпромторг РФ дополнил список системообразующих предприятий промышленности

Аргументы и Фактывчера в 06:48

Минпромторг вдвое увеличил список системообразующих предприятий

Комсомольская правдавчера в 06:13

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Интерфаксвчера в 06:09

К системообразующим предприятиям Минпромторг отнёс 519 компаний

News.ruвчера в 05:31

Две орловские компании попали в список на «коронавирусные» льготы

Орелградвчера в 12:10

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий

RT на русскомвчера в 05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Здоровье

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количетсвом зараженных. 28 апреля она обогнала Китай, 29 — Иран.
BFM.ru 03:53
2
Экономика

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 26 апреля в 17:27
838
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
445
Общество

В Саратовской области выявлено 32 новых случая коронавируса

По состоянию на 9 часов утра 28 апреля лабораторно подтверждены еще 32 случая инфекции.
Регион 64 01:47
238
Происшествия

Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали

Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
19
Общество

В Свердловской области подтвердилось 85 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки подтвердилось сразу 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:54
73
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
84
Экономика

Предпринимателям просят не выписывать счет за ЖКХ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Коммерсантъ 01:00
1
Экономика

Обнародованы правила предоставления субсидии на выплату зарплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции.
Взгляд-инфо вчера в 07:48
67
Происшествия

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
РБК 03:55
2
Общество

Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы

В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России.
SpeedMe вчера в 04:54
11
Общество

Школьникам хотят запретить использовать смартфоны для учебы

Министерство просвещения РФ подготовило новый список рекомендаций по организации дистанционного обучения для школьников.
URA.Ru вчера в 21:18
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B. V. По словам польского политика, ситуация очень похожа.
РБК 03:48
701
Спорт

Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году

Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
1,1K
Общество

В Москве от коронавируса вылечились уже более 4 тысяч человек

За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.
Эхо Москвы 03:25
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
1,8K
Происшествия

Неизвестный выкинул мусор из автомобиля на улицу в Южно-Сахалинске

Мусор из салона автомобиля выкинул на улицу мужчина у торгового центра Луч в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел ранее, 25 апреля, в 2:26.
АСТВ 03:17
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
1,8K
Экономика

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
1,4K
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 07:02
32
Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
345
Общество

Пропускной режим в Подмосковье продлят на майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал в своем Instagram продление пропускного режима на майские праздники.
BFM.ru вчера в 14:25
409
Авто

Hyundai показала «заряженную» Elantra N Line

Тарантас Ньюс 01:39
Общество

Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России

Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
2K
Политика

Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу

Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
Российская газета вчера в 06:33
116
Общество

Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
38
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,5K
Общество

Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты вчера в 02:17
381
Шоу-бизнес

Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное